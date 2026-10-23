«Должна немедленно уйти»: Трамп обвинил конгрессвумен в использовании чужого имени

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленной отставки конгрессвумен от Демократической партии Ильхан Омар. Поводом стали сообщения американских СМИ о том, что политик якобы использовала другое имя при избрании в Конгресс и принесении присяги. Сама Омар через своего представителя отвергла эти утверждения.

Накануне телеканал Fox News со ссылкой на источники, знакомые с ходом федерального расследования, сообщил, что настоящее имя конгрессвумен якобы Ильхан Нур Саид Эльми. В опубликованных журналистами судебных документах фигурируют оба варианта имени политика.

«Поскольку она использовала ненастоящее имя при принесении присяги Конгрессу, полагаю, она должна немедленно подать в отставку», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Американский президент также обратил внимание на совпадение фамилии Эльми с фамилией бывшего мужа конгрессвумен Ахмеда Нур Саида Эльми. Ранее Трамп неоднократно распространял предположение, что этот мужчина приходится Омар братом и брак с ним мог быть заключён ради решения иммиграционных вопросов. Конгрессвумен последовательно отрицала подобные обвинения.