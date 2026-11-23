Российским геймерам придётся потратить от 280 до 427 тысяч рублей на мощный компьютер с прицелом на будущий выход GTA VI для ПК в разрешении 4K. Такие расчёты представил Telegram-канал Mash Money, изучив стоимость комплектующих на отечественном рынке.

Самый доступный из предложенных вариантов оценили примерно в 280 тысяч рублей. В его основу вошли процессор AMD Ryzen 7 7800X3D, видеокарта GeForce RTX 5070 Ti, 32 ГБ оперативной памяти и накопитель объёмом 2 ТБ. Такая конфигурация ориентирована на современные требовательные игры в разрешениях 1440p и 4K.

Более мощная сборка обойдётся уже в 427 тысяч рублей. В неё включили процессор Ryzen 7 9800X3D и видеокарту RTX 5080. При этом почти две трети бюджета, по расчётам авторов, придётся потратить на графический ускоритель.

Для максимальной производительности предлагается использовать RTX 5090, однако стоимость одной такой видеокарты, по оценке Mash Money, начинается от 750 тысяч рублей. В результате цена системного блока может превысить 900 тысяч.

Главная причина столь высоких расходов — резкое подорожание компьютерных комплектующих. По данным Mash Money, ещё летом RTX 5070 можно было приобрести примерно за 64 тысячи рублей, а теперь её стоимость достигает 98–102 тысяч. RTX 5070 Ti подорожала с 97 тысяч до 140–180 тысяч рублей, а RTX 5080 — со 115 тысяч до 225–280 тысяч.

Рост цен связывают в том числе с дефицитом памяти на фоне повышенного спроса на оборудование для искусственного интеллекта. По сведениям канала, в третьем квартале 2026 года средняя цена проданной видеокарты выросла на 30,6%, тогда как продажи в количественном выражении сократились на 20%.

Однако даже покупка дорогостоящего компьютера не гарантирует комфортную игру в GTA VI на максимальных настройках. Rockstar Games пока не объявила ни дату выхода ПК-версии, ни её официальные системные требования. Соответственно, оценить реальную производительность предложенных сборок именно в этой игре пока невозможно.

Ранее Life.ru рассказывал о релизе GTA VI на PlayStation 5 и Xbox Series X|S, стоимости игры и перспективах выхода версии для компьютеров. На консолях долгожданная игра вышла 19 ноября 2026 года.