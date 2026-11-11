Роман «Преступление и наказание» возглавил рейтинг самых востребованных произведений Фёдора Достоевского. Студенты также активно читают «Братьев Карамазовых», «Бедных людей» и «Белые ночи». К 205-летию со дня рождения писателя, которое отмечается 11 ноября, специалисты электронно-библиотечной системы «Лань» представили для Life.ru результаты исследования читательских предпочтений за 2026 год.

Первое место по количеству прочтений заняла история петербургского студента Родиона Раскольникова. На второй позиции расположился роман «Братья Карамазовы», а тройку лидеров замкнул очерк «Пушкин», посвящённый осмыслению творческого наследия великого русского поэта.

В пятёрку наиболее востребованных работ также вошли дебютный эпистолярный роман «Бедные люди» и повесть «Белые ночи». Таким образом, интерес студентов распространяется не только на самые известные произведения Достоевского, но и на его раннюю прозу и публицистику.

Шеф-редактор EdTech-компании «Лань» Екатерина Позднякова считает, что секрет популярности писателя заключается в темах, которые остаются значимыми независимо от эпохи. По её словам, Достоевский обращается к вопросам совести, свободы и личной ответственности, заставляя читателя самостоятельно искать ответы на непростые вопросы.

Спустя почти два века Достоевский остаётся актуальным для молодёжи автором, поскольку поднимает вечные темы, которые не устаревают, а лишь по-новому отзываются в современном мире. В своих произведениях он говорит о совести, свободе, ответственности за выбор и цене человеческих поступков. Екатерина Позднякова Шеф-редактор EdTech-компании «Лань»

По её словам, особенность произведений классика заключается в отсутствии однозначных решений. Писатель не предлагает читателю готовую трактовку происходящего, а побуждает самостоятельно разбираться в сложных нравственных вопросах.

«Автор не предлагает готовых ответов, а ставит вопросы, которые каждый читатель вынужден решать сам», — подчеркнула Позднякова.

Рейтинг подготовили по результатам анализа читательских предпочтений и запросов пользователей электронной библиотечной системы. Общая аудитория платформы составляет 3,1 млн человек, включая студентов, аспирантов и преподавателей. К системе подключены более 1100 организаций, среди которых вузы, учреждения среднего профессионального образования России, Беларуси и Казахстана, а также корпоративные библиотеки.