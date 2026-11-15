Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о будущем членстве Украины в НАТО. Свою реплику дипломат адресовала главе европейской дипломатии Кае Каллас.

«Думаю, это заявление достойно экспертизы [главы евродипломатии] Каи Каллас», — сказала Захарова РИА «Новости».

Поводом для комментария стало выступление Макрона, который заявил, что Украина должна занять полноправное место в Североатлантическом альянсе. Французский лидер назвал Киев важным участником будущей системы европейской безопасности.

Макрон также призвал европейские страны продолжать поддержку Украины и активнее участвовать в обсуждении послевоенного устройства Европы. Свою позицию он изложил на фоне переговоров по урегулированию конфликта.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский отказался закреплять нейтральный статус Украины в Конституции. Украинский лидер заявил, что Киев не намерен отказываться от курса на вступление в НАТО.