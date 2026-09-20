Доцент МПГУ Тюков: Случаи недопуска наблюдателей коснулись только 0,3% участков

Сообщения о массовом недопуске наблюдателей на выборах не подтверждаются статистикой, заявил доцент МПГУ Никита Тюков. По его словам, речь идёт о 0,3% от общего числа направленных представителей. Об этом пишут «Ведомости».

«Если проанализировать все подобные сообщения, то речь идёт всего о 0,3% от общего числа наблюдателей и касается двух партий в нескольких регионах. То есть мы имеем отдельные случаи, с которыми и следует разбираться», — указал специалист.

Эксперт отметил, что жалобы поступали от двух партий в нескольких регионах. Среди них — заявления КПРФ о недопуске наблюдателей в Воронежской области и сообщения «Яблока» о проблемах с допуском своих представителей.

По данным КПРФ, 18 сентября в Воронеже на участки не смогли попасть 349 наблюдателей от партии, а всего в области — 481 человек. Представители партии связывали ситуацию с оформлением документов и работой избирательных комиссий.

Тюков заявил, что часть отказов могла быть связана с ошибками при подготовке списков. В частности, он указал на случаи, когда в качестве наблюдателей назначались люди без активного избирательного права на территории соответствующего округа.

По словам эксперта, похожая ситуация произошла с представителями «Яблока»: в Московской области, как утверждается, в списки включали людей с московской пропиской, которые не обладали правом голоса на конкретных участках.

Всего на выборах работают более 380 тысяч наблюдателей, а количество избирательных участков превышает 90 тысяч. От КПРФ, по данным ЦИК, направлены 42 743 представителя.

Все подробности о Едином дне голосования — 2026, главных выборах 20 сентября и регионах, где проходит голосование, Life.ru собрал в отдельном материале.

Ранее Life.ru сообщал, что на Сахалине и Курилах уже завершилось голосование а выборах в Госдуму. В 20:00 по местному времени избирательные участки закрылись, комиссии приступили к подсчёту голосов.