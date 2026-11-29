«Доверие особенно важно»: Россияне не хотят ходить к врачам без отзывов
Половина россиян готова отказаться от врача без отзывов в интернете
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Половина участников опроса коммуникационного агентства скорее откажется от записи даже к тому врачу, которого посоветовали знакомые, если в интернете не найдётся сведений о нём. Перед приёмом 72,9% читают отзывы других пациентов, а 70,8% смотрят, что о специалисте пишет сама клиника.
Имеет значение и цена: для 66,7% респондентов дорогой приём может стать причиной отказа от записи. Ещё два повода поискать другого врача — плохая репутация клиники и нехватка сведений об опыте специалиста. Каждый из них отметили по 58,3% участников.
«Доверие к врачу особенно важно, когда речь идёт о серьёзном диагнозе или длительном лечении», — подчеркнул в интервью «Газете.ru» онколог и реаниматолог Сергей Астафуров.
По его словам, по количеству отзывов или публикаций трудно судить о качестве медицинской помощи. Перед записью полезнее выяснить, какое образование получил врач, на чём он специализируется и лечил ли пациентов с таким же заболеванием.
Ранее медицинский юрист объяснил Life.ru, что пациент частной клиники вправе не платить за дополнительные анализы и обследования, если их с ним не согласовали. Если врач по ходу лечения предлагает платную процедуру, клиника должна заранее предупредить о доплате.