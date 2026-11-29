Половина участников опроса коммуникационного агентства скорее откажется от записи даже к тому врачу, которого посоветовали знакомые, если в интернете не найдётся сведений о нём. Перед приёмом 72,9% читают отзывы других пациентов, а 70,8% смотрят, что о специалисте пишет сама клиника.

Имеет значение и цена: для 66,7% респондентов дорогой приём может стать причиной отказа от записи. Ещё два повода поискать другого врача — плохая репутация клиники и нехватка сведений об опыте специалиста. Каждый из них отметили по 58,3% участников.

«Доверие к врачу особенно важно, когда речь идёт о серьёзном диагнозе или длительном лечении», — подчеркнул в интервью «Газете.ru» онколог и реаниматолог Сергей Астафуров.

По его словам, по количеству отзывов или публикаций трудно судить о качестве медицинской помощи. Перед записью полезнее выяснить, какое образование получил врач, на чём он специализируется и лечил ли пациентов с таким же заболеванием.