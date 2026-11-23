«Драматизма не усматриваю»: В Совфеде объяснили отсутствие послов в Британии и Франции
Сенатор Карасин: Москве нужно время, чтобы назначить послов в Лондон и Париж
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России нужно время, чтобы выбрать новых послов в Великобританию и Францию, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его словам, обе дипмиссии продолжают работу под руководством поверенных в делах. Сенатор назвал выбор послов рабочим вопросом и выразил уверенность, что дипломаты поедут в обе столицы.
«Не надо искусственно подогревать данную тему. Она носит хотя и важный, но сугубо рабочий характер. Какого-то драматизма в этом не усматриваю», — отметил собеседник «Ридуса».
Напомним, что Андрей Келин, почти семь лет возглавлявший посольство в Лондоне, стал сенатором от Мордовии, а Алексей Мешков после работы в Париже начал представлять Тверскую область.