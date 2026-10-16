Дроны и агентура: Офицер обозначил ключевые направления противодействия Украине

Перехват украинских беспилотников до пересечения российской границы и противодействие агентурной сети внутри страны — ключевые направления защиты, которые обозначил офицер запаса Олег Шаландин. По его словам, работу необходимо вести одновременно против обеих угроз.

Для борьбы с налётами важно уничтожать дроны ещё на подступах к российскому воздушному пространству. Такая система защиты уже развивается, часть аппаратов удаётся перехватывать заранее, подчеркнул собеседник «Царьграда».

Другим направлением военный эксперт назвал выявление агентуры, которую украинская сторона использует внутри России. По его оценке, большая территория страны осложняет противодействие, однако контрразведка ФСБ ведёт работу круглосуточно.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении атаки дронов на аэродром «Балтимор» в Воронеже. По данным ведомства, завербованная украинской стороной россиянка арендовала гараж для подготовки нападения и забрала из тайников девять беспилотников со взрывчаткой. Женщину задержали до совершения атаки.