Крупные украинские компании предоставляют ВСУ транспорт, склады и производственные площади, получая за это деньги и различные льготы. Об этом в беседе с ТАСС рассказал военный эксперт Виталий Киселёв, который считает, что почти весь крупный бизнес страны вовлечён в обеспечение армии.

По его словам, для военных нужд могут использоваться даже торговые центры. Предприниматели якобы передают помещения под хранение боеприпасов, сборку ракет и беспилотников, включая FPV-дроны. Одни компании получают арендную плату, другие предоставляют площади бесплатно или пользуются льготами, утверждает эксперт.

Киселёв также полагает, что украинским предпринимателям выгодно продолжение конфликта. Именно этим он объяснил нежелание Киева идти на мирное урегулирование.

Кроме того, по утверждению эксперта, украинские военные обещают сотрудничающим с ними компаниям защиту от ударов. Однако российская разведка, как считает Киселёв, продолжает выявлять новые объекты, связанные с производством вооружений.

Ранее Life.ru сообщал об ударе по предприятию в Броварах Киевской области. По данным Минобороны РФ, 12 ноября российские войска поразили площадку компании «Авиа ЮА», на которой собирались беспилотники различных типов. Производство располагалось на территории предприятия «Авиация новой генерации „Патриот-Украина“».

До этого Life.ru писал о поражении цехов по выпуску наземных робототехнических комплексов. Согласно сводке российского военного ведомства от 11 ноября, удары также пришлись по объектам энергетики, которые, как утверждалось, использовались в интересах ВСУ. Всего Минобороны отчиталось о поражении целей в 147 районах.