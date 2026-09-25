Дроны сорвали учебный день: В Ульяновске закрыли школы после массированной атаки

Школьников Ульяновска 25 сентября освободили от занятий из-за атаки украинских беспилотников. Об отмене уроков сообщила городская администрация в своём канале в Max.

При этом дошкольные учреждения закрывать не стали. Родители, которым не с кем оставить ребёнка, смогут привести его в детский сад.

«В школах Ульяновска 25 сентября из-за вражеской атаки БПЛА отменяют занятия. При этом детские сады продолжают работать и готовы к приему детей в случае, если родителям не с кем их оставить», — говорится в сообщении мэрии.

Решение принято на фоне массированного налёта на город. По словам губернатора Алексея Русских, силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили десятки беспилотников.

Во время атаки получили повреждения объекты гражданской и промышленной инфраструктуры. В регионе создали оперативный штаб, а экстренные службы приступили к ликвидации последствий.

Ранее Life.ru сообщал, что ночью Ульяновск подвергся массированной атаке беспилотников. Губернатор призвал жителей не подходить к окнам и соблюдать меры безопасности. Позднее стало известно о повреждении промышленных и гражданских объектов, а также пострадавших.