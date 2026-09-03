Дроны ВС РФ помогли штурмовикам преодолеть танковый ров у Рубежного

Российские FPV-дроны обрушили края противотанкового рва на подступах к Рубежному в ДНР, создав насыпь для прохода штурмовых групп. Об этом ТАСС рассказал военнослужащий 35-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Ирек Нуриахметов.

По словам бойца, ров был одним из препятствий на пути российских подразделений. Расчёты FPV-дронов наносили удары по его краям, после чего грунт осыпался внутрь и образовал участок, по которому военнослужащие смогли перебраться на другую сторону.

«Наши FPV-расчёты били по краям этого танкового рва, тем самым обсыпали, и уже через вот эту насыпь наши пацаны преодолевали этот танковый ров», — рассказал Нуриахметов.

О переходе Рубежного под контроль российских войск Минобороны сообщило 29 августа. По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» тогда же установили контроль над Новоандреевкой в ДНР.