Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 сентября, 13:22

Дроны ВС РФ помогли штурмовикам преодолеть танковый ров у Рубежного

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские FPV-дроны обрушили края противотанкового рва на подступах к Рубежному в ДНР, создав насыпь для прохода штурмовых групп. Об этом ТАСС рассказал военнослужащий 35-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Ирек Нуриахметов.

По словам бойца, ров был одним из препятствий на пути российских подразделений. Расчёты FPV-дронов наносили удары по его краям, после чего грунт осыпался внутрь и образовал участок, по которому военнослужащие смогли перебраться на другую сторону.

Вышел по нужде и нарвался на врага: Боец Ёрш уничтожил группу ВСУшников за секунды
Вышел по нужде и нарвался на врага: Боец Ёрш уничтожил группу ВСУшников за секунды

«Наши FPV-расчёты били по краям этого танкового рва, тем самым обсыпали, и уже через вот эту насыпь наши пацаны преодолевали этот танковый ров», — рассказал Нуриахметов.

О переходе Рубежного под контроль российских войск Минобороны сообщило 29 августа. По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» тогда же установили контроль над Новоандреевкой в ДНР.

Новости СВО 3 сентября: Освобождены Святогорск и Казачья Лопань, инженеры ВСУ разбиты на Сумщине, переговоры Путина и Эрдогана по Украине
Новости СВО 3 сентября: Освобождены Святогорск и Казачья Лопань, инженеры ВСУ разбиты на Сумщине, переговоры Путина и Эрдогана по Украине

Больше новостей о ходе специальной военной операции — в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar