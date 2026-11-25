В Сочи иноагентам, внесённым в специальный реестр Минюста России, запретили прыгать с парашютом. Соответствующее постановление № 3691 подписал глава города Андрей Прошунин. Документ вступил в силу 24 ноября.

Ограничения также распространяются на демонстрационные полёты, авиационные работы, запуск беспилотников и подъём привязных аэростатов. При подаче заявления через региональный портал госуслуг система будет проверять наличие заявителя в специальном перечне. Если его данные обнаружатся в списке, обращение не примут.

Речь идёт о реестре россиян, в отношении которых действуют временные ограничительные меры. В него включают находящихся за рубежом граждан, уклоняющихся от исполнения назначенного судом наказания. Среди них есть лица, признанные иностранными агентами и внесённые в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Напомним, специальный реестр появился на основании федерального закона от 4 августа 2026 года. В октябре Минюст включил в него первых 12 человек, а уже в ноябре расширил перечень. Закон предусматривает 14 видов ограничительных мер. Они затрагивают банковские операции, распоряжение имуществом, регистрацию бизнеса, получение кредитов и ряд государственных услуг.

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