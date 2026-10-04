Дудаев сменил кресло вице-премьера на пост спикера парламента Чечни

Ахмед Дудаев стал новым председателем парламента Чеченской Республики. Депутаты избрали представителя «Единой России» тайным голосованием на первом заседании законодательного органа шестого созыва. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кандидатуру Дудаева предложил Рамзан Кадыров. До избрания спикером он занимал должность заместителя председателя правительства республики — министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации.

«Он с ранних лет трудится в нашей команде. За это время мы прошли большой путь вместе, и всё это время он был рядом со мной — фактически 24 на 7, в любое время готовый включиться в работу и решить поставленную задачу», — сказал Кадыров.

Сам Дудаев после избрания заявил, что новая должность накладывает на него большую ответственность, поскольку решения парламента напрямую затрагивают жителей республики. По его словам, депутаты намерены работать над обеспечением благополучия, мира и стабильности в регионе.

На должность председателя претендовали представители четырёх парламентских партий. Помимо Дудаева, были выдвинуты Халид Накаев от КПРФ, Иса Хаджимурадов от «Справедливой России» и Магомед Алхазуров от ЛДПР.

Предыдущим председателем парламента был Шаид Жамалдаев. Ещё в начале сентября он продолжал исполнять обязанности спикера, тогда как Дудаев участвовал в сентябрьских выборах и по их итогам вошёл в новый состав парламента.

Новый созыв сформировали после сентябрьской избирательной кампании. Тогда Life.ru сообщал о переизбрании Рамзана Кадырова главой Чечни по итогам обработки 100% протоколов. По данным ЦИК, он получил 99,85% голосов.

Позднее Владимир Путин провёл встречу с избранными руководителями российских регионов, в числе которых был и Кадыров. Президент заявил, что граждане рассчитывают на продолжение стратегического курса развития субъектов страны.