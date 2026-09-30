Путин встретился по видеосвязи с избранными главами регионов
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Президент России Владимир Путин по видеосвязи провёл встречу с главами регионов, избранными по итогам сентябрьских выборов. Такое общение традиционно проходит после завершения избирательных кампаний.
Путин встретился по видеосвязи с избранными главами регионов. Видео © Life.ru
Выборы депутатов Госдумы девятого созыва, а также региональные и муниципальные кампании проходили с 18 по 20 сентября. Прямые выборы высших должностных лиц состоялись в восьми субъектах. В Белгородской области победил Александр Шуваев, в Брянской — Егор Ковальчук, в Мордовии — Артём Здунов, в Пензенской области — Олег Мельниченко, в Тверской — Виталий Королёв, в Тыве — Владислав Ховалыг, в Чечне — Рамзан Кадыров. Ульяновскую область вновь возглавил представитель КПРФ Алексей Русских.
Ещё в двух регионах руководителей определили депутаты. Народное собрание Карачаево-Черкесии переизбрало Рашида Темрезова, а парламент Северной Осетии — Алании поддержал Сергея Меняйло на второй срок.
Во время встречи Путин отметил, что избирательные кампании прошли в конкурентных условиях при высокой явке. По словам президента, результаты голосования показывают, что граждане рассчитывают на продолжение стратегического курса страны.
Ранее Life.ru рассказывал, как «Единая Россия» сформировала фракцию в Госдуме IX созыва из 350 человек. Накануне партия выдвинула Вячеслава Володина кандидатом на пост председателя нижней палаты, а 30 сентября депутаты избрали его спикером на третий срок подряд.
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