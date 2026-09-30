Президент России Владимир Путин по видеосвязи провёл встречу с главами регионов, избранными по итогам сентябрьских выборов. Такое общение традиционно проходит после завершения избирательных кампаний.

Путин встретился по видеосвязи с избранными главами регионов. Видео © Life.ru

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва, а также региональные и муниципальные кампании проходили с 18 по 20 сентября. Прямые выборы высших должностных лиц состоялись в восьми субъектах. В Белгородской области победил Александр Шуваев, в Брянской — Егор Ковальчук, в Мордовии — Артём Здунов, в Пензенской области — Олег Мельниченко, в Тверской — Виталий Королёв, в Тыве — Владислав Ховалыг, в Чечне — Рамзан Кадыров. Ульяновскую область вновь возглавил представитель КПРФ Алексей Русских.

Ещё в двух регионах руководителей определили депутаты. Народное собрание Карачаево-Черкесии переизбрало Рашида Темрезова, а парламент Северной Осетии — Алании поддержал Сергея Меняйло на второй срок.

Во время встречи Путин отметил, что избирательные кампании прошли в конкурентных условиях при высокой явке. По словам президента, результаты голосования показывают, что граждане рассчитывают на продолжение стратегического курса страны.