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Регион
Опубликовано 30 сентября, 17:20

Путин встретился по видеосвязи с избранными главами регионов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин по видеосвязи провёл встречу с главами регионов, избранными по итогам сентябрьских выборов. Такое общение традиционно проходит после завершения избирательных кампаний.

Путин встретился по видеосвязи с избранными главами регионов. Видео © Life.ru

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва, а также региональные и муниципальные кампании проходили с 18 по 20 сентября. Прямые выборы высших должностных лиц состоялись в восьми субъектах. В Белгородской области победил Александр Шуваев, в Брянской — Егор Ковальчук, в Мордовии — Артём Здунов, в Пензенской области — Олег Мельниченко, в Тверской — Виталий Королёв, в Тыве — Владислав Ховалыг, в Чечне — Рамзан Кадыров. Ульяновскую область вновь возглавил представитель КПРФ Алексей Русских.

Ещё в двух регионах руководителей определили депутаты. Народное собрание Карачаево-Черкесии переизбрало Рашида Темрезова, а парламент Северной Осетии — Алании поддержал Сергея Меняйло на второй срок.

Во время встречи Путин отметил, что избирательные кампании прошли в конкурентных условиях при высокой явке. По словам президента, результаты голосования показывают, что граждане рассчитывают на продолжение стратегического курса страны.

Путин заявил, что итоги выборов в Госдуму подтвердили единство народа
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Ранее Life.ru рассказывал, как «Единая Россия» сформировала фракцию в Госдуме IX созыва из 350 человек. Накануне партия выдвинула Вячеслава Володина кандидатом на пост председателя нижней палаты, а 30 сентября депутаты избрали его спикером на третий срок подряд.

Больше новостей о работе президента и руководителей субъектов страны — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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