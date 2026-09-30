Путин заявил, что итоги выборов в Госдуму подтвердили единство народа

Высокая явка и результаты выборов в Госдуму девятого созыва продемонстрировали сплочённость россиян перед историческими вызовами. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин, выступая на первом заседании обновлённого состава нижней палаты парламента.

Глава государства напомнил, что 28 сентября уже обсуждал итоги голосования с руководителями парламентских партий. По его оценке, прошедшая кампания также свидетельствует об устойчивости российской многопартийной системы.

«Хочу повторить ещё раз, и высокая явка, и итоги кампании вновь подтвердили прочность нашей политической многопартийной системы, единство народа перед лицом исторических вызовов», — подчеркнул Путин.

Президент также высказался о мотивах граждан, принявших участие в голосовании. Он связал их выбор с поддержкой родной страны и стремлением обеспечить её будущее.

Выборы в Госдуму проходили с 18 по 20 сентября, а 25 сентября Центризбирком утвердил их окончательные итоги. Согласно данным ЦИК, явка составила 59,8%, участие в голосовании приняли более 67,4 миллиона человек.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин отметил укрепление позиций «Единой России» по итогам парламентских выборов. На встрече с руководством политических партий 28 сентября президент заявил, что результаты голосования повышают ответственность партии за законодательную деятельность.