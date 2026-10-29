«Думает больше нас»: Пескова поражает феноменальная работоспособность Путина
Песков: Путин думает гораздо больше нас
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Президент России Владимир Путин думает и говорит значительно больше сотрудников своей администрации, несмотря на их высокую рабочую нагрузку. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, назвав работоспособность российского лидера феноменальной.
В беседе с корреспондентом «Известий» Виктором Синеоком представитель Кремля ответил на вопрос о том, как сотрудникам президентской пресс-службы удаётся выдерживать напряжённый график. Песков предложил сравнить их нагрузку с объёмом работы самого Путина.
«Он же ещё и говорит, и думает гораздо больше нас. <...> Это феноменальная работоспособность. Поэтому он и президент Российской Федерации», — подчеркнул Песков.
Ранее Life.ru сообщал, что Песков признался, что иногда не понимает, откуда у Путина столько сил для работы. По его словам, президент сохраняет высокую концентрацию внимания даже при недостатке сна и способен уделять рабочим вопросам практически всё время. В сентябре представитель Кремля также объяснял работу главы государства без выходных плотным графиком международных контактов.