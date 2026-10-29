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Опубликовано 29 октября, 11:43

«Думает больше нас»: Пескова поражает феноменальная работоспособность Путина

Песков: Путин думает гораздо больше нас

Обложка © Kremlin.ru

Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин думает и говорит значительно больше сотрудников своей администрации, несмотря на их высокую рабочую нагрузку. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, назвав работоспособность российского лидера феноменальной.

В беседе с корреспондентом «Известий» Виктором Синеоком представитель Кремля ответил на вопрос о том, как сотрудникам президентской пресс-службы удаётся выдерживать напряжённый график. Песков предложил сравнить их нагрузку с объёмом работы самого Путина.

«Он же ещё и говорит, и думает гораздо больше нас. <...> Это феноменальная работоспособность. Поэтому он и президент Российской Федерации», — подчеркнул Песков.

Песков ответил, может ли не взять трубку от Путина во время отпуска
Песков ответил, может ли не взять трубку от Путина во время отпуска

Ранее Life.ru сообщал, что Песков признался, что иногда не понимает, откуда у Путина столько сил для работы. По его словам, президент сохраняет высокую концентрацию внимания даже при недостатке сна и способен уделять рабочим вопросам практически всё время. В сентябре представитель Кремля также объяснял работу главы государства без выходных плотным графиком международных контактов.

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Андрей Бражников
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