«Думает больше нас»: Пескова поражает феноменальная работоспособность Путина

Президент России Владимир Путин думает и говорит значительно больше сотрудников своей администрации, несмотря на их высокую рабочую нагрузку. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, назвав работоспособность российского лидера феноменальной.

В беседе с корреспондентом «Известий» Виктором Синеоком представитель Кремля ответил на вопрос о том, как сотрудникам президентской пресс-службы удаётся выдерживать напряжённый график. Песков предложил сравнить их нагрузку с объёмом работы самого Путина.