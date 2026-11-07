Кровавая стрельба произошла на Главной рыночной площади в центре польского Кракова. Жертвами вооружённого нападения стали два человека, ещё десять получили ранения, включая двух сотрудников полиции. Предполагаемый стрелок задержан, сообщает местное издание DTS24 со ссылкой на правоохранителей.

По информации представителя пожарной службы Малопольского воеводства Хуберта Цеплы, трагедия произошла днём 7 ноября. На одну из самых оживлённых площадей города прибыли экстренные службы, для эвакуации раненых задействовали медицинский вертолёт. Как передаёт RMF24, очевидцы рассказали о чёрном автомобиле, из которого неизвестные открыли огонь по прохожим. Также поступили сообщения о повреждении магазина и городского трамвая.

Ранее Life.ru сообщал о серии вооружённых нападений в США во время хэллоуинских выходных, когда погибли не менее 76 человек и ещё 201 получил ранения. Одним из наиболее тяжёлых эпизодов стали три перестрелки в развлекательном районе Дип-Эллум в Далласе, унёсшие жизни четырёх человек. Ещё 15 пострадали. В калифорнийском Фэрфилде стрельба возле магазина карнавальных костюмов закончилась гибелью беременной женщины, шестерых пострадавших госпитализировали. В Монтане при нападении вооружённого мужчины погиб заместитель шерифа, ещё один правоохранитель получил ранение.