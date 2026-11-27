Два мирных жителя ранены при атаке дрона ВСУ на Углегорск в ДНР
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Два мирных жителя пострадали при атаке украинского беспилотника на Углегорск в ДНР. Такие данные предоставили в управлении администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
«В результате атаки беспилотника ВСУ в городе Углегорск ранения получили мужчина и женщина», — сообщили в ведомстве.
Ранее Life.ru писал, что в результате атак беспилотников на ДНР погибли четыре человека, ещё шестеро получили ранения. Повреждения получили пять жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры. Кроме того, семь человек пострадали при атаке ВСУ на автовокзал «Южный» в Донецке.