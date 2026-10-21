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Регион
Опубликовано 21 октября, 18:16

Два перевода по 50 тысяч: Блогера Хапачева задержали за сотрудничество с запрещённой организацией

Блогера Хапачева задержали по делу об участии в организации Ходорковского*

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kavkaz_uzel.eu

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ kavkaz_uzel.eu

Блогер Амир Хапачев стал фигурантом уголовного дела после сотрудничества с созданным Михаилом Ходорковским* «Антивоенным комитетом России»**. По данным правоохранительных органов, мужчина получал деньги за сбор информации об объектах топливной инфраструктуры и автомобилях участников СВО. О его задержании сообщает РИА «Новости».

Как утверждает собеседник агентства, в сентябре Хапачев самостоятельно связался с представителями запрещённой организации и заполнил анкету. После этого ему якобы начали поступать задания, связанные со сбором сведений на юге России.

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Сам блогер после задержания рассказал, что рассчитывал заниматься журналистскими антикоррупционными расследованиями. Для получения вознаграждений он передал свои персональные данные и реквизиты банковской карты.

«Два раза мне переводили вознаграждения по 50 тысяч рублей. Я сделал несколько материалов», — заявил Хапачев.

По информации правоохранителей, мужчина знал, что деятельность организации запрещена в России, однако всё равно согласился на сотрудничество. При этом конкретные материалы, которые он якобы передавал заказчикам, публично не представлены.

Против блогера возбуждено уголовное дело по статье 205.5 УК РФ об участии в деятельности террористической организации. Его причастность к инкриминируемому преступлению предстоит установить суду.

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В марте 2026 года Верховный суд России признал «Антивоенный комитет России»** террористической организацией и запретил его деятельность на территории страны. Решение было принято по иску Генпрокуратуры. Ранее структуру, созданную в Великобритании при участии Михаила Ходорковского*, уже включили в перечень нежелательных организаций.

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* Признан в России иностранным агентом и включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Признан террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ.

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Полина Никифорова
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