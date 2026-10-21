Два перевода по 50 тысяч: Блогера Хапачева задержали за сотрудничество с запрещённой организацией

Блогер Амир Хапачев стал фигурантом уголовного дела после сотрудничества с созданным Михаилом Ходорковским* «Антивоенным комитетом России»**. По данным правоохранительных органов, мужчина получал деньги за сбор информации об объектах топливной инфраструктуры и автомобилях участников СВО. О его задержании сообщает РИА «Новости».

Как утверждает собеседник агентства, в сентябре Хапачев самостоятельно связался с представителями запрещённой организации и заполнил анкету. После этого ему якобы начали поступать задания, связанные со сбором сведений на юге России.

Сам блогер после задержания рассказал, что рассчитывал заниматься журналистскими антикоррупционными расследованиями. Для получения вознаграждений он передал свои персональные данные и реквизиты банковской карты.

«Два раза мне переводили вознаграждения по 50 тысяч рублей. Я сделал несколько материалов», — заявил Хапачев.

По информации правоохранителей, мужчина знал, что деятельность организации запрещена в России, однако всё равно согласился на сотрудничество. При этом конкретные материалы, которые он якобы передавал заказчикам, публично не представлены.

Против блогера возбуждено уголовное дело по статье 205.5 УК РФ об участии в деятельности террористической организации. Его причастность к инкриминируемому преступлению предстоит установить суду.

В марте 2026 года Верховный суд России признал «Антивоенный комитет России»** террористической организацией и запретил его деятельность на территории страны. Решение было принято по иску Генпрокуратуры. Ранее структуру, созданную в Великобритании при участии Михаила Ходорковского*, уже включили в перечень нежелательных организаций.

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