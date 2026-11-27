В 2027 году россияне могут столкнуться с двумя налоговыми платежами по банковским вкладам, однако дважды платить НДФЛ с одного и того же дохода им не придётся. Как будет работать новый механизм и что делать в случае ошибочного начисления, Life.ru объяснила доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.

Предлагаемые изменения предусматривают передачу банкам функций налоговых агентов. В 2027 году вкладчикам предстоит самостоятельно рассчитаться с налоговой за процентные доходы, полученные в 2026-м, а кредитные организации начнут удерживать НДФЛ с новых поступлений. Именно переход между двумя системами налогообложения может привести к появлению двух платежей в течение одного календарного года.

Если у гражданина открыто несколько депозитов в разных банках, окончательный перерасчёт налога с доходов за 2027 год ФНС проведёт в 2028-м. При этом будет учитываться необлагаемый минимум процентного дохода. Из налоговой базы исключаются проценты по рублёвым счетам со ставкой не выше 1% годовых и счетам эскроу.

По словам Борисовой, удержанного банком налога по ставке 13% будет достаточно, если соответствующая совокупная налоговая база гражданина не превысит 2,4 миллиона рублей. При превышении этого порога ФНС рассчитает дополнительную сумму к уплате с учётом прогрессивной шкалы и необлагаемого лимита процентных доходов.

Никаких двойных удержаний производить не планируется. Чтобы убедиться, что налоговая учла сумму удержанного банком налога, следует зайти в личный кабинет на официальном сайте ФНС, эта сумма должна быть отражена в нём как уплаченная. Ольга Борисова Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ

Чтобы убедиться в корректности начислений, экономист рекомендовала проверять сведения в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Если обнаружится ошибка, необходимо направить обращение в инспекцию, приложив банковскую справку о выплаченных процентах и удержанном НДФЛ. В самом заявлении следует указать сумму расхождения, а при возникновении переплаты можно подать заявление о зачёте или возврате средств.

Напомним, ранее Минфин предложил установить для банков единую ставку удержания НДФЛ с депозитов на уровне 13% на переходный период. Окончательный расчёт обязательств вкладчиков с учётом прогрессивной шкалы при этом будет возложен на налоговую службу. Подробнее о том, как изменится налогообложение банковских вкладов в 2027 году, как рассчитывается необлагаемый минимум и в каких случаях потребуется доплачивать НДФЛ, читайте в отдельном материале Life.ru.