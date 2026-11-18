Часть российских пенсионеров в декабре 2026 года получит сразу две выплаты: обычную пенсию за последний месяц года и январскую, которую перечислят заранее из-за продолжительных новогодних каникул. Об этом RT сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Двойное зачисление ожидает прежде всего тех, кому деньги поступают на банковские счета с 1-го по 10-е число. Перенос связан с праздничным периодом, который продлится с 31 декабря по 10 января.

«Две пенсионные выплаты в декабре ожидаются у получателей, которым пенсия зачисляется на банковский счёт с 1-го по 10-е число месяца. Первая сумма относится к декабрю, вторая станет досрочной выплатой за январь», — пояснил парламентарий.

Изменение графика коснётся как работающих, так и неработающих граждан. Раньше обычного срока перечислят страховые, социальные и накопительные пенсии, выплачиваемые через банки. Для тех, кто получает деньги через почтовые отделения, предусмотрено отдельное расписание.

Уточнить день поступления средств можно в уведомлении своего банка или в региональном графике выплат. Обращаться в Социальный фонд и писать заявления для переноса не потребуется: деньги отправят автоматически.

При этом досрочное перечисление не означает дополнительной прибавки. Январскую пенсию начислят в прежнем размере. Страховые выплаты планируют проиндексировать с 1 февраля 2027 года с учётом инфляции за предыдущий год, а социальные — с 1 апреля.

Депутат отдельно подчеркнул, что получение январских денег в декабре никак не повлияет на право пенсионера на последующее повышение выплат.

Ранее Life.ru рассказывал, кому перечислят январскую пенсию досрочно и как изменится график выплат перед новогодними праздниками. Перенос затронет получателей, чьи обычные даты зачисления совпадают с продолжительными январскими выходными. Деньги поступят заранее, без необходимости обращаться в Социальный фонд.