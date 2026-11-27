За последние два года в России ввели в эксплуатацию 12 современных высокотехнологичных военных госпиталей общей вместимостью около двух тысяч койко-мест. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Павел Фрадков.

По его словам, развитие медицинских учреждений и обеспечение военнослужащих жильём относятся к приоритетным направлениям масштабной программы строительства военной и социальной инфраструктуры. Она утверждена министром обороны Андреем Белоусовым и находится на его личном контроле.

Помимо строительства госпиталей, оборонное ведомство намерено увеличивать темпы возведения многоквартирных домов для военнослужащих и членов их семей.

«Темпы по строительству жилья для служебного фонда, для постоянного фонда, для военнослужащих и членов их семей будем только наращивать», — подчеркнул Фрадков.

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов потребовал ускорить строительство жилья для военнослужащих, напомнив об ответственности за срыв сроков сдачи объектов.

Также Life.ru рассказывал, что Минобороны увеличило численность медицинского персонала военных госпиталей и повысило зарплаты медиков.