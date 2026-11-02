В Кашкадарьинской области Узбекистана мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы за поджог женщины и её четырёх несовершеннолетних детей. Шестилетний мальчик и 11-летняя девочка погибли, мать и ещё двоих детей удалось спасти.

Преступление произошло вечером 15 мая в Гузарском районе. По данным пресс-службы судов Кашкадарьинской области, мужчина пришёл в дом знакомой, где между ними произошёл конфликт.

После ссоры он облил женщину и четверых её несовершеннолетних детей бензином из пятилитровой ёмкости и поджёг их. Все пятеро получили ожоги.

Женщину и двух детей медикам удалось спасти. Шестилетний мальчик и его 11-летняя сестра скончались от полученных травм.

Во время судебного заседания мать погибших детей просила назначить подсудимому максимально строгое наказание.

Камашинский районный суд по уголовным делам признал мужчину виновным в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, покушении на убийство и умышленном уничтожении или повреждении имущества. По совокупности преступлений ему назначили пожизненное лишение свободы.