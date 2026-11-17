Двое россиян, задержанных по подозрению в подготовке серии атак беспилотниками и безэкипажными катерами на юге страны, признались в выполнении заданий украинских кураторов. Один из мужчин арендовал дома для размещения ударных дронов, а второй занимался подготовкой катеров со взрывчаткой для предполагаемых атак на суда в Каспийском море.

Первого подозреваемого задержали в Тихорецке Краснодарского края. На видео он рассказал, что в сентябре познакомился в Telegram с неизвестным, предложившим ему заработать. Позднее собеседник поручил мужчине арендовать дома в Тихорецке и Майкопе, куда должны были доставить коробки с беспилотниками.

По словам задержанного, в Майкоп он привёз восемь дронов и подключил их. Аналогичную работу ему предстояло выполнить ещё с восемью аппаратами в Тихорецке. Мужчина сообщил, что понимал, для чего предназначалась техника.

Другого предполагаемого участника подготовки атак задержали в Дагестане. Он рассказал оперативникам о работе с безэкипажными катерами.

«Катера делаю с пластиковой взрывчаткой», — заявил мужчина.

Российские граждане были завербованы Главным управлением разведки Минобороны Украины и СБУ. Предполагаемые организаторы намеревались атаковать военные аэродромы, объекты инфраструктуры, корабли ВМФ и гражданские суда в Каспийском море.