Двое диверсантов признались в подготовке терактов на аэродромы по заданию Киева
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Двое россиян, задержанных по подозрению в подготовке серии атак беспилотниками и безэкипажными катерами на юге страны, признались в выполнении заданий украинских кураторов. Один из мужчин арендовал дома для размещения ударных дронов, а второй занимался подготовкой катеров со взрывчаткой для предполагаемых атак на суда в Каспийском море.
Первого подозреваемого задержали в Тихорецке Краснодарского края. На видео он рассказал, что в сентябре познакомился в Telegram с неизвестным, предложившим ему заработать. Позднее собеседник поручил мужчине арендовать дома в Тихорецке и Майкопе, куда должны были доставить коробки с беспилотниками.
По словам задержанного, в Майкоп он привёз восемь дронов и подключил их. Аналогичную работу ему предстояло выполнить ещё с восемью аппаратами в Тихорецке. Мужчина сообщил, что понимал, для чего предназначалась техника.
Другого предполагаемого участника подготовки атак задержали в Дагестане. Он рассказал оперативникам о работе с безэкипажными катерами.
«Катера делаю с пластиковой взрывчаткой», — заявил мужчина.
Российские граждане были завербованы Главным управлением разведки Минобороны Украины и СБУ. Предполагаемые организаторы намеревались атаковать военные аэродромы, объекты инфраструктуры, корабли ВМФ и гражданские суда в Каспийском море.
Ранее Life.ru рассказывал о масштабной операции ФСБ по предотвращению атак на юге России. Украинские спецслужбы пытались перебросить исполнителям беспилотники, взрывчатку и оборудование, используя в том числе метеозонды и территории третьих стран. Как уточнялось после задержаний, предполагаемые участники группы уже подготовили технику к применению. Силовики изъяли и обезвредили обнаруженные ударные дроны и безэкипажные катера.