Хоккейный клуб «Салават Юлаев» сможет бесплатно пользоваться Дворцом спорта и интернатом в Уфе в течение трёх лет. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала предоставление клубу соответствующей имущественной преференции, сообщили в ведомстве.

С инициативой передачи недвижимости в безвозмездное пользование выступила администрация Уфы. Такая мера поддержки направлена на развитие физической культуры и спорта в Башкирии.

Полученные объекты клуб намерен использовать для популяризации хоккея с шайбой и привлечения детей и молодёжи к регулярным занятиям спортом.

ФАС одобрила инициативу при соблюдении нескольких условий. «Салават Юлаев» обязан использовать недвижимость исключительно по целевому назначению и не вправе передавать права пользования имуществом третьим лицам. Срок действия преференции ограничен тремя годами.

Антимонопольная служба будет следить за соблюдением установленных требований. В случае выявления нарушений ведомство выдаст предписание об их устранении.

Ранее Life.ru сообщал, что 10 ноября уфимский «Салават Юлаев» уступил нижнекамскому «Нефтехимику» в серии буллитов со счётом 3:4. Для соперника башкирской команды эта победа стала 500-й за время выступления в Континентальной хоккейной лиге.