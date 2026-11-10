Нижнекамский «Нефтехимик» одержал 500-ю победу за время выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Юбилейный результат команда оформила в домашней встрече регулярного чемпионата с уфимским «Салаватом Юлаевым», выиграв со счётом 4:3 в серии буллитов.

Основное время завершилось вничью 3:3, а в овертайме команды не смогли определить победителя. У нижнекамцев шайбы забросили Никита Хоружев, Севастьян Соколов и Евгений Митякин. В составе гостей отличились Шелдон Ремпал, Девин Броссо и Артём Набиев. В серии послематчевых бросков хозяева оказались точнее со счётом 2:1. Стоит отметить, что для нападающего уфимской команды Александра Жаровского это был 100-й матч в КХЛ.

После этой встречи «Нефтехимик» набрал 31 очко и сохранил второе место в Восточной конференции. «Салават Юлаев», имеющий 26 баллов, занимает третью позицию.

Следующую игру нижнекамский клуб проведёт 14 ноября против омского «Авангарда» на своей площадке. Уфимцы 12 ноября примут казанский «Ак Барс» в очередном «зелёном дерби».

Ранее Life.ru писал, что московский ЦСКА вернулся на первую строчку Западной конференции КХЛ, одержав домашнюю победу над новосибирской «Сибирью». Армейцы набрали 37 очков после 24 матчей и опередили ярославский «Локомотив», у которого осталось 35 баллов. Для москвичей этот успех стал седьмым подряд на родном льду: последний раз команда проигрывала дома ещё 13 сентября.