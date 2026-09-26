Двойной огонь: этих животных китайского гороскопа полнолуние 26 сентября загонит в угол

Урожайную луну в Китае встречают Праздником середины осени, с лунными пряниками и фонарями. А 26 сентября в 19:49 по Москве наступит полнолуние в огненном Овне, и восточная астрология смотрит на него без всякой праздничной нежности. Огонь Луны ложится на огонь года Красной Лошади, а месяц Петуха поднимает старые обиды. Во сколько взойдёт Урожайная луна и что она сулит каждому знаку зодиака, мы уже рассказывали. Теперь Life.ru выяснил, каким пяти животным пора пристегнуться.

Крыса: огонь года бьёт прямо в лоб

Крыса в полнолуние 26 сентября: чем грозит ссора с Лошадью. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В китайском круге из двенадцати животных знаки Крысы и Лошади стоят строго друг напротив друга. Такую пару называют «чун», то есть прямым столкновением. Весь 2026 год люди, рождённые в год Крысы (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020), живут против течения: планы срываются, деньги утекают на мелочи. Полнолуние в Овне прибавит к этому раздражения. Главный риск связан с языком. Одна колкость в семейном чате или ответ начальнику на эмоциях обойдётся дороже, чем кажется в моменте.

Представителям знака Крысы лучше заранее сбавить градус. Если разговор начинает закипать, стоит сказать «давай вернёмся к этому позже» и выйти из комнаты. Сообщения, которые пишутся в злости, пусть полежат в черновиках до утра. Займы, крупные покупки и переводы по просьбе знакомых тоже лучше отодвинуть. В китайской традиции Крыса относится к стихии воды, а вода гасит огонь. Вечерняя прогулка вдоль реки, горячая ванна или даже стакан холодной воды помогут остыть без лишних слов.

Лошадь: свой год оборачивается двойным огнём

Лошадь и полнолуние в Овне: год своего знака несёт риски. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Кто родился в год Лошади (1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014), вправе ждать от 2026-го подарков. Китайцы с этим не согласны и ждут от такого года скорее проверок. Год собственного знака у них называется бэньмин нянь, и удача в такой год капризничает. Полнолуние в огненном Овне подкидывает дров в этот костёр. Представители знака Лошади легко наберут обязательств больше, чем вытянут, поругаются с партнёром из-за немытой чашки и за один вечер решат, что пора менять работу.

Людям, рождённым в год Лошади, поможет простое правило: ни одного серьёзного решения в день полнолуния. Заявление об уходе, покупку машины или разговор о расставании можно спокойно перенести. Лишний пар лучше выпустить в спортзале, в бассейне или на длинной прогулке, а за руль садиться без спешки. Тем более осеннее равноденствие уже потрепало нервы рождённым в год Лошади и ещё трём знакам китайского гороскопа. По традиции в свой год китайцы носят что-нибудь красное: браслет, шарф или носки.

Кролик: самое слабое место под атакой

Кролик в месяц Петуха: как пережить полнолуние 26 сентября. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

По китайскому солнечному календарю сейчас идёт месяц Петуха. Знаки Кролика и Петуха тоже стоят в круге напротив друг друга, и астрологи считают эту пару одной из самых конфликтных. У представителей китайского Кролика полнолуние вытащит наружу всё, что копилось месяцами: обиду на родственников, усталость от работы, претензии к партнёру. Мягкий характер здесь работает против них. Сначала они долго терпят, а потом срываются сразу на всех.

Тем, кто появился на свет в год Кролика (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023), лучше заранее расчистить календарь. Не стоит соглашаться на чужие просьбы только из вежливости: помочь с переездом, подменить коллегу, одолжить денег. Короткое «нет, в этот раз не получится» сбережёт силы. Объяснять отказ длинным письмом не нужно. Вечер полнолуния лучше провести дома с книгой, сериалом или близким человеком. Если злость всё же накрывает, её полезно выписать на бумагу, а потом этот листок порвать и выбросить.

Бык: упрямство против огня Овна

Бык в полнолуние 2026: почему упрямство сейчас дорого обойдётся. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

По китайскому солнечному календарю сейчас идёт месяц Петуха, а знаки Кролика и Петуха стоят в круге друг напротив друга. Астрологи считают эту пару одной из самых нервных. У представителей знака Кролика полнолуние вытащит наружу всё, что они месяцами держали в себе, от обиды на родственников до усталости от работы. Мягкий характер тут играет против них. Такие люди долго терпят молча, а потом срываются сразу на всех.

Рождённым в год Быка (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021) стоит ослабить хватку. Спорить из принципа сейчас невыгодно. Лучше уступить в мелочах и сберечь силы и нервы для главного. Договоры, кредиты и крупные покупки разумно отложить, а устные обещания коллег закрепить письмом. Если давят сроками, можно честно попросить ещё день или два на проверку. Тем, кто родился в год Быка и к тому же 26-го числа, стоит быть вдвойне внимательными: нумерологи относят эту дату рождения к самым тяжёлым и тернистым.

Петух: свой месяц оборачивается войной с собой

Петух в свой месяц: как не поссориться с близкими в полнолуние. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Можно подумать, что месяц Петуха принесёт удачу тем, кто родился в год Петуха. В китайской астрологии всё наоборот. Там есть понятие «самонаказания», и этот знак входит в короткий список тех, кто в собственный месяц вредит себе сам. Сверху ложатся огонь года и огонь Луны. По учению о пяти стихиях огонь плавит металл, а знак Петуха связан как раз с металлом. Отсюда придирки к себе и близким и ссоры из-за ерунды, за которые потом стыдно.

Представителям знака Петуха стоит на время выключить внутреннего перфекциониста. Не нужно в пятый раз переделывать отчёт и объяснять близким, как правильно мыть посуду. Похвала сейчас полезнее критики, даже если очень хочется поправить. В китайской системе земля питает металл, поэтому рождённым в год Петуха помогают дела руками: перебрать шкаф, пересадить цветы, съездить на дачу. Такая работа успокаивает лучше долгих разговоров и возвращает чувство контроля без ссор.

Полнолуние длится недолго, и через пару дней накал спадёт. Восточная астрология не обещает Крысам, Лошадям, Кроликам, Быкам и Петухам неизбежных бед. Она скорее подсказывает, где тонко и где может порваться. Остальным знакам китайского гороскопа ближайшие дни тоже лучше провести без ультиматумов, просто им повезло чуть больше. А тем, кто хочет узнать, кому осень готовит приятные сюрпризы, пригодится наш разбор о том, жизнь каких знаков зодиака резко изменится после осеннего равноденствия.