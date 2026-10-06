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Регион
Опубликовано 6 октября, 12:29

Двойные стандарты Запада: Как США и ЕС давят на Россию и другие суверенные страны

«Царьград» связал заморозку активов России с политикой давления Запада

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Блокировка российских активов и санкции против Москвы являются продолжением многолетней политики давления США и их союзников на суверенные государства, пишет «Царьград». По данным издания, Вашингтон и европейские столицы международные договорённости соблюдают избирательно.

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В публикации указаны восемь стран, пострадавших от западного вмешательства: Панама, Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, Венесуэла и Иран. Признание независимости Косова и израильского суверенитета над Голанскими высотами аналитики приводят как примеры двойных стандартов.

В экономике проявлением такого подхода эксперты считают ограничения против России и заморозку примерно 300 миллиардов долларов её государственных активов. Разрушение системы международной безопасности они связывают в том числе с выходом США из договора по ПРО и ядерной сделки с Ираном.

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Тем временем Украина получила от стран G7 около 49,4 миллиарда долларов за счёт России. Речь идёт о механизме, при котором выплаты по кредитам обеспечиваются доходами от замороженных российских активов.

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Борис Эльфанд
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