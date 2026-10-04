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Опубликовано 4 октября, 10:56

«Самый сладкий кусок»: Бут объяснил, почему Запад готовится к войне с Россией

Депутат Бут: Запад готов устроить войну с Россией ради выхода из кризиса

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Западные элиты видят единственный выход из кризиса в войне с Россией за новые ресурсы, полагает депутат Госдумы Виктор Бут. По его оценке, западные страны больше не способны предложить миру прорывные технологии.

В этих условиях их руководство может попытаться получить необходимые ресурсы силовым путём. Наиболее привлекательной целью для них парламентарий назвал нашу страну.

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«И для них Россия, конечно, сейчас самый сладкий кусок», — заявил он в программе «Русский дозор Бута и Гамова» на радио «Комсомольская правда».

Отдельно политик остановился на внутренних проблемах США. Он считает, что сторонники Дональда Трампа, добивавшиеся его возвращения в Белый дом, сильно разочаровались в президенте. Недовольство усиливает подорожание топлива: оно ещё есть в продаже, однако цены уже чрезвычайно высоки по американским меркам.

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Ранее Виктор Бут заявил, что Вашингтон сам загнал себя во внешнеполитический тупик. Он поставил под сомнение способность США быть нейтральным посредником в украинском конфликте, поскольку американская сторона поддерживает Киев.

Решения мировых лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Борис Эльфанд
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