Западные элиты видят единственный выход из кризиса в войне с Россией за новые ресурсы, полагает депутат Госдумы Виктор Бут. По его оценке, западные страны больше не способны предложить миру прорывные технологии.

В этих условиях их руководство может попытаться получить необходимые ресурсы силовым путём. Наиболее привлекательной целью для них парламентарий назвал нашу страну.

«И для них Россия, конечно, сейчас самый сладкий кусок», — заявил он в программе «Русский дозор Бута и Гамова» на радио «Комсомольская правда».

Отдельно политик остановился на внутренних проблемах США. Он считает, что сторонники Дональда Трампа, добивавшиеся его возвращения в Белый дом, сильно разочаровались в президенте. Недовольство усиливает подорожание топлива: оно ещё есть в продаже, однако цены уже чрезвычайно высоки по американским меркам.

Ранее Виктор Бут заявил, что Вашингтон сам загнал себя во внешнеполитический тупик. Он поставил под сомнение способность США быть нейтральным посредником в украинском конфликте, поскольку американская сторона поддерживает Киев.