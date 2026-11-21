Дюпон-Эньян: Макрон не понимает последствий вступления Украины в НАТО
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Вступление Украины в НАТО может обернуться прямым военным столкновением Франции и России. О таком риске предупредил кандидат в президенты, лидер французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, раскритиковав инициативу Эмманюэля Макрона.
«Макрон по-прежнему стремится добиться вступления Украины в НАТО. Осознает ли он последствия такого решения? Это создает риск прямой войны между двумя ядерными державами!» — написал политик в соцсети X. По его мнению, Париж должен добиваться мирного урегулирования, а не поддерживать шаги, способные втянуть страну в полномасштабный конфликт.
Поводом для критики стало заявление Макрона по итогам саммита «коалиции желающих» в Берлине 19 ноября. Французский президент предложил вернуться к обсуждению возможного членства Украины в НАТО, объяснив это необходимостью выстроить будущую систему европейской безопасности. Он считает такой разговор особенно актуальным с учётом численности и вооружённости украинской армии после завершения конфликта.
Ранее Life.ru сообщал, что Макрон ещё 15 ноября выступил за полноправное членство Украины в НАТО. При этом единства по данному вопросу нет даже среди западных союзников Киева. Американский переговорщик Джаред Кушнер обсуждал возможное присоединение Украины к альянсу в обмен на территориальные уступки в Донбассе. Однако остаётся неизвестным, насколько серьёзно Вашингтон рассматривает такой вариант.