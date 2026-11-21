Вступление Украины в НАТО может обернуться прямым военным столкновением Франции и России. О таком риске предупредил кандидат в президенты, лидер французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, раскритиковав инициативу Эмманюэля Макрона.

«Макрон по-прежнему стремится добиться вступления Украины в НАТО. Осознает ли он последствия такого решения? Это создает риск прямой войны между двумя ядерными державами!» — написал политик в соцсети X. По его мнению, Париж должен добиваться мирного урегулирования, а не поддерживать шаги, способные втянуть страну в полномасштабный конфликт.