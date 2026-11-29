Пока миллениалы выбирают спокойные интерьеры с деревянной мебелью и нейтральными стенами, зумеры экспериментируют с необычными светильниками, винтажными стульями и вещами с барахолок. Почему разные поколения по-своему обустраивают жильё и что объединяет их предпочтения, Life.ru рассказала профессор, заведующая кафедрой «Медиа и дизайн» Московского художественно-промышленного института (МХПИ), член-корреспондент Российской академии художеств Олеся Пустозерова.

По словам специалиста, интерьерные вкусы зависят не только от возраста, но и от доходов, семейного положения и жилищных условий. В 30–40 лет люди нередко впервые обустраивают собственную квартиру сразу под несколько задач: работу, воспитание детей и приём гостей. Поэтому миллениалы чаще обращают внимание на функциональность, вместительные системы хранения и долговечную мебель. Нейтральная цветовая гамма помогает создать обстановку, которая не надоест через несколько лет.

Похожая тенденция прослеживается и в зарубежных исследованиях, на которые ссылается эксперт. В 2026 году индонезийские учёные опросили 100 жителей города Джокьякарта в возрасте от 30 до 44 лет. Большинство участников предпочли минимализм, джапанди и современный стиль с натуральным деревом, спокойными оттенками и небольшим количеством декора. При этом решающую роль в выборе интерьера играли удобство и комфорт, а решение о ремонте прежде всего зависело от финансовых возможностей.

В 30–40 лет люди часто впервые обустраивают собственное жильё, и в одной квартире у них сразу несколько сценариев: работа, дети, гости. Нужна мебель, которая выдержит годы, и хранение, в котором всё убирается. Нейтральная гамма здесь не столько вопрос вкуса, сколько способ не устать от интерьера через три года. Олеся Пустозерова Профессор, заведующая кафедрой «Медиа и дизайн» МХПИ, член-корреспондент Российской академии художеств

У зумеров условия жизни нередко отличаются. Согласно данным Международной ассоциации товаров для дома, молодые люди чаще обустраивают небольшие пространства, используют декоративные системы хранения и стремятся придать каждой комнате индивидуальность. Популярностью у них пользуются и восстановленные предметы интерьера.

При этом на представителей поколения Z приходится около 15–20% расходов на товары для дома в США, тогда как доля миллениалов достигает 35–40%. Последние также остаются крупнейшим поколением покупателей жилья. Разница в покупательских возможностях отражается и на подходах к оформлению квартир.

«В съёмной квартире не перекрасишь стены и не поменяешь кухню, поэтому личное выражается в том, что можно увезти с собой: текстиль, светильники, постеры, стул с барахолки, перекрашенный своими руками. Отсюда впечатление максимализма. При этом многие, переехав в своё жильё, выбирают вполне спокойную основу и оставляют яркими несколько предметов», — рассказала эксперт.

По словам Пустозеровой, между предпочтениями в одежде и обустройстве дома существует определённая связь, однако проявляется она не сразу. Люди, которые охотно покупают винтажные вещи для гардероба, обычно не боятся приобретать и подержанную мебель. При этом интерьер обновляется гораздо медленнее одежды: диван на один сезон не купишь. Поэтому молодёжные тренды сначала становятся заметными в гардеробах, а уже затем проникают в квартиры, зачастую в более сдержанном виде.

Несмотря на различия во вкусах, при выборе товаров для дома поколения во многом сходятся. Согласно американскому исследованию, качество продукции входит в число важнейших факторов покупки для 64% опрошенных, а доверие — для 49%. Большое значение отзывам придают 80% покупателей, среди миллениалов этот показатель достигает 88%.

Различаются скорее покупательские привычки. Миллениалы чаще ждут скидок, а зумеры готовы заплатить больше за товар, если продавец предлагает бесплатную доставку и возврат. При этом, по словам Пустозеровой, и винтажные находки, и дорогая долговечная мебель помогают решить одну практическую задачу — избежать расходов на вещи, которые вскоре придётся выбросить.

«Если квартира съёмная, вкладываться стоит в то, что переедет вместе с вами: хороший свет, текстиль, удобный стул, систему хранения. Если своя — в основу: пол, кухню, встроенные шкафы. Декор можно добирать постепенно, и как раз здесь есть место для вещей с историей», — заключила профессор.

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