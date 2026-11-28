Пока зумеры возвращают в моду джинсы-скинни, которые ещё недавно считались антитрендом, женщины старше 35 лет всё чаще делают ставку на качественный крой и вещи, способные прослужить несколько сезонов. Однако главные различия между поколениями заключаются не столько в фасонах одежды, сколько в подходе к её выбору. О том, что объединяет зумеров и миллениалов в мире моды, Life.ru рассказал заведующий кафедрой «Дизайн костюма» МХПИ, профессор, кандидат технических наук Денис Ерёмкин.

По словам специалиста, различия заметны уже на этапе поиска одежды. Американские аналитики, изучавшие поведение интернет-пользователей в США и Великобритании, подсчитали, что на TikTok приходится 17,5% поисковых запросов зумеров, тогда как у миллениалов этот показатель составляет 5,9%. Представители старшего поколения по-прежнему чаще пользуются Google, заранее представляя, какую именно вещь хотят найти.

Когда человек вбивает запрос в поисковик, он обычно уже знает, что ему нужно. В коротком видео всё наоборот: сначала он видит образ целиком и только потом понимает, что хочет такую же куртку. Поэтому молодая аудитория чаще покупает под впечатлением от конкретного ролика, а тренды у неё быстрее вспыхивают и гаснут. Денис Ерёмкин Заведующий кафедрой «Дизайн костюма» МХПИ, профессор, кандидат технических наук

Эту закономерность профессор наблюдает и среди своих студентов: за один семестр у группы могут смениться два-три общих модных увлечения. Одним из примеров стало возвращение джинсов-скинни, которые ещё недавно считались устаревшими. Пока многие женщины 30–40 лет переходили на широкие и прямые модели, зумеры вновь заинтересовались облегающими джинсами. Причём для молодёжи это своеобразная игра с модными правилами: они прекрасно знают, что ещё недавно такой фасон высмеивали, и отчасти именно поэтому его выбирают.

Женщины постарше чаще ориентируются на качество кроя, а не на актуальность силуэта. Некоторые сокращают гардероб до 30–40 вещей, которые легко сочетаются между собой. При выборе одежды они обращают внимание на ткань, посадку и то, насколько покупка останется актуальной через несколько лет.

«Женщины постарше чаще подходят к покупке как к вложению — смотрят на ткань, посадку, на то, с чем вещь будет носиться через пару лет. Но я бы не сводил это только к возрасту. Многое решают бюджет и образ жизни: у человека с офисной работой и детьми просто меньше времени на эксперименты», — отметил собеседник Life.ru.

Несмотря на разные покупательские привычки, у зумеров и миллениалов немало общих модных предпочтений. Свободные силуэты и спортивные вещи в повседневных образах давно перестали быть особенностью одного поколения. Схожим образом обе аудитории используют аксессуары: выбирают простую базовую одежду, а характер образу придают с помощью сумок, крупных украшений и очков.

Ещё одной точкой соприкосновения стали секонд-хенды и винтажные магазины. Молодёжь привлекают доступные цены и возможность найти уникальную вещь, тогда как женщины постарше ищут качественные модели прошлых лет, которые уже сложно найти в продаже. При этом модные предпочтения разных поколений всё чаще пересекаются.

«Движение идёт в обе стороны. Зумеры охотно берут то, что женщины 35+ давно считают своей классикой: прямые брюки, рубашки, тонкий трикотаж, лоферы. А к классическому пальто сегодня спокойно надевают массивные кроссовки, и в любом возрасте это уже никого не удивляет», — рассказал профессор.

Наиболее заметные различия между поколениями эксперт видит в отношении к брендам. Иранские маркетологи опросили 30 специалистов рынка одежды, среди которых были преподаватели и менеджеры по продажам. По их оценкам, зумерам важно чувствовать себя частью сообщества и участвовать в создании продукта, а миллениалы больше доверяют известным маркам и предпочитают делать покупки в обычных магазинах.

Молодому поколению интересна возможность изменить вещь под себя — добавить принт, нашивку или самостоятельно переделать одежду. Старшей аудитории важнее оценить качество ткани на ощупь и примерить обновку перед покупкой. Чтобы заинтересовать обе категории покупателей, бренды сочетают базовые коллекции с небольшими капсульными линейками, предусматривающими возможность персонализации вещей.

При этом существует принцип, одинаково важный для обоих поколений, — честность производителя. Покупатели обращают внимание не только на внешний вид вещей, но и на заявления брендов об их характеристиках.

«И для тех, и для других важна честность: если марка говорит об экологичности, покупатели проверяют, так ли это на самом деле», — заключил Ерёмкин.

Ранее Life.ru писал, что западные зумеры неожиданно увлеклись советской эстетикой, одеждой прошлых десятилетий и культурой СССР. Молодёжь воспроизводит ретрообразы, экспериментирует с винтажными вещами и использует элементы ушедших эпох в повседневном гардеробе. При этом интерес к прошлому становится не просто ностальгией, а способом выделиться и создать собственный стиль.