Джазмена Алексея Козлова похоронят 29 сентября на Троекуровском кладбище

Прощание с советским и российским джазовым саксофонистом Алексеем Козловым состоится 29 сентября. Музыканта похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили ТАСС в окружении артиста.

Козлова не стало 25 сентября. Он скончался дома в кругу семьи после непродолжительной болезни, не дожив нескольких недель до своего 91-летия. Народный артист России Игорь Бутман назвал Алексея Козлова величайшим музыкантом современности. Он отметил вклад саксофониста в развитие отечественного джаза и вспомнил, как ещё в детстве ходил на выступления «Арсенала».

Музыкант был одним из пионеров советского джаз-рока. В 1973 году Козлов создал ансамбль «Арсенал», который стал первым коллективом этого направления в СССР. Кроме того, саксофонист участвовал в развитии джазовой клубной сцены Москвы, а позднее основал клуб, получивший его имя. Козлов получил звания заслуженного артиста РСФСР и народного артиста России.