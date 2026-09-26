Умерла продюсер фильма Михалкова «Очи чёрные» Сильвия д’Амико

В возрасте 85 лет скончалась итальянский кинопродюсер Сильвия д’Амико, участвовавшая в создании фильма Никиты Михалкова «Очи чёрные». О смерти деятеля культуры сообщил Фонд Франко Дзеффирелли, которым руководит её сестра Катерина д'Амико.

«Выражаем глубочайшие соболезнования директору Музея Франко Дзеффирелли Катерине д'Амико и всей семье в этот скорбный момент», — обратились там к родным покойной.

Д’Амико связывали с Россией не только профессиональные проекты. Она неоднократно приезжала в Москву, посещала кинофестивали в разных городах и знакомила отечественную публику с итальянскими картинами и их создателями. По воспоминаниям близких, продюсер настолько любила страну, что говорила о желании родиться здесь.

Одной из главных работ Сильвии стала вышедшая в 1987 году экранизация произведений Антона Чехова «Очи чёрные». Главную роль в картине Михалкова исполнил Марчелло Мастроянни, а его партнёршей стала Елена Сафонова.

За эту работу итальянского актёра признали лучшим на Каннском кинофестивале и номинировали на «Оскар». Кроме того, Мастроянни и Сафонова удостоились премии «Давид ди Донателло» за свои роли.

Д’Амико выросла в семье, тесно связанной с кинематографом. Её мать, знаменитая сценаристка Сузо Чекки д’Амико, сотрудничала с режиссёром Лукино Висконти и стала одним из авторов сценария «Очей чёрных».

В 2026 году мир кино потерял ещё несколько известных деятелей. В сентябре скончался французский режиссёр Тони Гатлиф, снявший фильм «Гаджо Дило». Ему было 77 лет. В феврале ушёл из жизни американский документалист Фредерик Уайзман, удостоенный почётного «Оскара». Режиссёру и продюсеру было 96 лет. В апреле не стало кинооператора «Мосфильма» Игоря Бека, работавшего над картинами «Дамы приглашают кавалеров» и «Мой любимый клоун».