Джокович в седьмой раз выиграл турнир в Пекине

Новак Джокович стал победителем турнира ATP 500 в Пекине, завоевав там седьмой титул в карьере. Финальный матч завершился досрочно после того, как австралиец Алекс де Минаур отказался от продолжения встречи из-за травмы.

Серб выиграл первый сет на тай-брейке со счётом 7:6 (7:3). После медицинского перерыва соперник вернулся на корт с перебинтованным левым бедром, но в начале второй партии был вынужден сняться.

Для 39-летнего Джоковича этот трофей стал первым в сезоне-2026 и 102-м на уровне ATP за карьеру. По этому показателю он приблизился к Роджеру Федереру, у которого 103 титула. Абсолютным лидером Открытой эры остаётся Джимми Коннорс со 109 победами на турнирах.

Джокович сохранил идеальную статистику в Пекине. Серб выиграл все 34 матча, которые провёл на China Open, и забирал титул при каждом своём участии в соревнованиях. В полуфинале Джокович прошёл Даниила Медведева после дисквалификации россиянина за попадание мячом в зрителя.

Ранее Life.ru писал, что Джокович продлил беспроигрышную серию в Пекине и побил рекорд Рафаэля Надаля. До финала серб дошёл, не проиграв на турнире ни одного матча за всю карьеру.