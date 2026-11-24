Пятикратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер собрал больше личных симпатий французов, чем другие претенденты на пост президента страны. Такие результаты показал опрос социологической службы Odoxa, опубликованный 24 ноября.

Симпатию к прославленному спортсмену выразили 23% респондентов, ещё 4% заявили о готовности его поддержать. Таким образом, совокупный показатель составил 27%.

Для сравнения, лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен поддерживают 22% опрошенных, ещё 13% испытывают к ней симпатию. У председателя этой же партии Жордана Барделла показатели составили 21% и 13% соответственно.

Исследование проводилось 18–19 ноября среди 1005 совершеннолетних жителей Франции. Статистическая погрешность составляет от 1,4 до 3,1 процентного пункта. При этом исследователи оценивали отношение граждан к политическим фигурам, а не непосредственно намерение проголосовать за них.

Напомним, 37-летний Ринер объявил о намерении баллотироваться в президенты 9 ноября. При этом спортсмен не собирается завершать спортивную карьеру и допускает участие в Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе.

Уже спустя несколько дней после его заявления социологическая служба Elabe включила дзюдоиста в предвыборный опрос. В одном из предложенных сценариев первого тура за него были готовы проголосовать 4,5% респондентов. Сами выборы состоятся 18 апреля 2027 года. Действующий президент Эмманюэль Макрон не сможет баллотироваться на третий срок подряд.