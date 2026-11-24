Дзюдоист Ринер обошёл Ле Пен и Барделла по уровню симпатий французов
Odoxa: Дзюдоист Ринер собрал больше симпатий, чем другие кандидаты во Франции
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter
Пятикратный олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер собрал больше личных симпатий французов, чем другие претенденты на пост президента страны. Такие результаты показал опрос социологической службы Odoxa, опубликованный 24 ноября.
Симпатию к прославленному спортсмену выразили 23% респондентов, ещё 4% заявили о готовности его поддержать. Таким образом, совокупный показатель составил 27%.
Для сравнения, лидера парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен поддерживают 22% опрошенных, ещё 13% испытывают к ней симпатию. У председателя этой же партии Жордана Барделла показатели составили 21% и 13% соответственно.
Исследование проводилось 18–19 ноября среди 1005 совершеннолетних жителей Франции. Статистическая погрешность составляет от 1,4 до 3,1 процентного пункта. При этом исследователи оценивали отношение граждан к политическим фигурам, а не непосредственно намерение проголосовать за них.
Напомним, 37-летний Ринер объявил о намерении баллотироваться в президенты 9 ноября. При этом спортсмен не собирается завершать спортивную карьеру и допускает участие в Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе.
Уже спустя несколько дней после его заявления социологическая служба Elabe включила дзюдоиста в предвыборный опрос. В одном из предложенных сценариев первого тура за него были готовы проголосовать 4,5% респондентов. Сами выборы состоятся 18 апреля 2027 года. Действующий президент Эмманюэль Макрон не сможет баллотироваться на третий срок подряд.
Больше новостей о президентских выборах, политических партиях и заявлениях зарубежных лидеров — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.