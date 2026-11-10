Запоминание информации помогает работе мозга, даже если эти сведения не пригодятся в повседневной жизни, рассказала психиатр Надежда Соловьёва. По её словам, удержание в памяти новых данных способствует образованию нейронных связей.

«Чем больше информации мы запоминаем, тем полезнее для того, чтобы образовывались нейронные связи и работал наш головной мозг», — отметила врач в беседе с 360.ru.

Так специалист прокомментировала флешмоб «эффект Ингеборги Дапкунайте». Его участники делятся словами и сочетаниями, которые постоянно всплывают в голове, хотя никак не связаны с их жизнью. Одним из самых частых примеров стало имя актрисы.

Для полезной нагрузки на память эксперт посоветовала учить стихи и запоминать другие тексты. Также она рекомендовала общаться на разные темы. Запоминание даже бесполезной информации полезно для мозга.