Еврокомиссия не может запретить деятельность Русских домов на территории Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель ЕК Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе.

По её словам, вопрос функционирования организаций, представляющих Россию в государствах-членах, находится исключительно в ведении национальных правительств. Именно они должны рассматривать целесообразность работы таких структур и принимать соответствующие решения.

«Что касается национальных домов в государствах-членах, представляющих в данном случае Россию, то очевидно, что государства-члены должны рассматривать этот вопрос и оценить возможность закрытия таких организаций. Это полностью их прерогатива», — сказала она.

Напомним, глава МИД Германии Йоханн Вадефуль ранее сообщил о планах закрыть генеральное консульство России в Бонне и расторгнуть договор, связанный с деятельностью Русского дома в Берлине. После этого министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт обвинил Москву в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Российская сторона назвала эти заявления провокацией. В ответ на действия Берлина глава МИД Сергей Лавров объявил о закрытии отделений Института Гёте в России.