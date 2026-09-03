Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 сентября, 15:38

ЕК заявила о невозможности запретить Русские дома в Европе

Обложка © IMAGO/Stefan Zeitz/ТАСС

Обложка © IMAGO/Stefan Zeitz/ТАСС

Еврокомиссия не может запретить деятельность Русских домов на территории Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель ЕК Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе.

По её словам, вопрос функционирования организаций, представляющих Россию в государствах-членах, находится исключительно в ведении национальных правительств. Именно они должны рассматривать целесообразность работы таких структур и принимать соответствующие решения.

«Что касается национальных домов в государствах-членах, представляющих в данном случае Россию, то очевидно, что государства-члены должны рассматривать этот вопрос и оценить возможность закрытия таких организаций. Это полностью их прерогатива», — сказала она.

Сначала выгнали Русский дом, а теперь льют слёзы: Берлин расстроился из-за закрытия Института Гёте в России
Сначала выгнали Русский дом, а теперь льют слёзы: Берлин расстроился из-за закрытия Института Гёте в России

Напомним, глава МИД Германии Йоханн Вадефуль ранее сообщил о планах закрыть генеральное консульство России в Бонне и расторгнуть договор, связанный с деятельностью Русского дома в Берлине. После этого министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт обвинил Москву в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Российская сторона назвала эти заявления провокацией. В ответ на действия Берлина глава МИД Сергей Лавров объявил о закрытии отделений Института Гёте в России.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Еврокомиссия
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar