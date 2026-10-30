«Экосистема доверия»: Как Россия и Африка будут бороться с фейками в эпоху ИИ

России и странам Африки необходимо объединить обучение журналистов и разработку технологий распознавания фейков, считает вице-президент Международной ассоциации по фактчекингу Даниил Бисслингер. По его мнению, отдельные опровержения не позволят справиться с потоком дезинформации, который растёт в эпоху ИИ.

«При этом задача должна сводиться не столько к борьбе с фейками, сколько к созданию экосистемы доверия — базы для равноправного сотрудничества между Россией и странами Африки», — подчеркнул эксперт в беседе с НСН.

Он отметил, что обе стороны сталкиваются с попытками дестабилизации через ложную информацию. Ответом должны стать совместные образовательные проекты, которые дадут необходимые методы проверки сведений, и инструменты выявления подделок. При этом все участники сотрудничества должны иметь равные возможности влиять на международную повестку.