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Регион
Опубликовано 30 октября, 12:02

«Экосистема доверия»: Как Россия и Африка будут бороться с фейками в эпоху ИИ

Эксперт Бисслингер: России и Африке нужны общие технологии борьбы с фейками

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

России и странам Африки необходимо объединить обучение журналистов и разработку технологий распознавания фейков, считает вице-президент Международной ассоциации по фактчекингу Даниил Бисслингер. По его мнению, отдельные опровержения не позволят справиться с потоком дезинформации, который растёт в эпоху ИИ.

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«При этом задача должна сводиться не столько к борьбе с фейками, сколько к созданию экосистемы доверия — базы для равноправного сотрудничества между Россией и странами Африки», — подчеркнул эксперт в беседе с НСН.

Он отметил, что обе стороны сталкиваются с попытками дестабилизации через ложную информацию. Ответом должны стать совместные образовательные проекты, которые дадут необходимые методы проверки сведений, и инструменты выявления подделок. При этом все участники сотрудничества должны иметь равные возможности влиять на международную повестку.

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Напомним, по итогам саммита Россия — Африка приняли три документа о дальнейшем сотрудничестве, включая декларацию о гражданском применении искусственного интеллекта. Стороны намерены выработать общие подходы к маркировке созданных нейросетями фото и видео.

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Борис Эльфанд
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