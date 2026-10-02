Экс-атамана Кубани Власова осудили на 14 лет за хищение имущества для нужд СВО

Бывшего вице-губернатора Краснодарского края и экс-атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова приговорили к 14 годам колонии общего режима по делу о хищении имущества, закупленного для участников СВО. Его бывший советник Александр Стародубцев получил шесть лет, сообщила объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

Экс-атамана Кубани Власова осудили на 14 лет за хищение имущества для СВО. Видео © VK / Суды Краснодарского края

Как установил суд, в августе 2022 года Кубанское войсковое казачье общество получило субсидию в 100 млн рублей. Деньги предназначались для приобретения имущества для формирований «БАРС-1», «БАРС-11», «БАРС-16» и других подразделений, задействованных в специальной военной операции.

С августа по декабрь на 57,75 млн рублей закупили форменную одежду, специальное снаряжение, средства защиты и другое оборудование. Однако в установленные сроки имущество в зону СВО не отправили. Часть закупленного — на 2,31 млн рублей — по указанию Власова, как установил суд, похитил Стародубцев, чтобы затем продать через сайт объявлений.

Чтобы скрыть хищение и создать видимость надлежащего исполнения условий субсидии, Власов отдавал представителям отрядов и сотрудникам казачьего общества указания вносить недостоверные сведения в отчётность, говорится в материалах суда.

Кроме того, в начале 2023 года Стародубцев обнаружил на складе вещевое имущество стоимостью ещё почти 348 тысяч рублей, которое по ошибке уже значилось переданным по документам. По данным суда, он увёз эти вещи к себе домой и хранил их до появления покупателей. Позднее имущество обнаружили и изъяли правоохранители. Противоправную деятельность фигурантов выявили сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю.

Власова также оштрафовали на 1 млн рублей и на три года лишили права занимать должности с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями на государственной и муниципальной службе. Стародубцев получил аналогичный штраф, а запрет для него установлен на два года и шесть месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее Life.ru рассказывал об аресте Власова в сентябре 2025 года. Тогда бывшего вице-губернатора отправили в СИЗО на два месяца по делу о крупном хищении помощи, предназначенной участникам СВО. За день до этого стало известно, что чиновник оставил пост вице-губернатора и атамана, заявив о намерении отправиться добровольцем в зону спецоперации.