Великобритания и страны Европы терпят поражение в украинском конфликте из-за серьёзных экономических и политических последствий поддержки Киева. Такое мнение высказал бывший британский дипломат Иэн Прауд в социальной сети X.

«Британия и Европа терпят поражение в украинском конфликте, поскольку его экономический и политический ущерб ощущается ими болезненнее, чем Россией», — написал Прауд.

По оценке экс-дипломата, негативные последствия политики европейских властей со временем будут только усиливаться. Он считает, что безоговорочная поддержка Владимира Зеленского оборачивается для Лондона и других европейских столиц всё более серьёзными издержками.