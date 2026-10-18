Экс-дипломат Прауд заявил о поражении Британии и Европы в конфликте на Украине
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Великобритания и страны Европы терпят поражение в украинском конфликте из-за серьёзных экономических и политических последствий поддержки Киева. Такое мнение высказал бывший британский дипломат Иэн Прауд в социальной сети X.
«Британия и Европа терпят поражение в украинском конфликте, поскольку его экономический и политический ущерб ощущается ими болезненнее, чем Россией», — написал Прауд.
По оценке экс-дипломата, негативные последствия политики европейских властей со временем будут только усиливаться. Он считает, что безоговорочная поддержка Владимира Зеленского оборачивается для Лондона и других европейских столиц всё более серьёзными издержками.
Ранее Life.ru сообщал, что бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер назвал Евросоюз одним из главных проигравших в украинском конфликте. По его мнению, отказ от энергетического сотрудничества с Россией негативно повлиял на европейскую экономику. Кроме того, сам Иэн Прауд ранее предупреждал, что западным политикам придётся объяснять избирателям последствия своей стратегии на Украине. Он усомнился в возможности добиться поставленных целей военными средствами.
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