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Опубликовано 18 октября, 15:22

Экс-дипломат Прауд заявил о поражении Британии и Европы в конфликте на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lazyllama

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lazyllama

Великобритания и страны Европы терпят поражение в украинском конфликте из-за серьёзных экономических и политических последствий поддержки Киева. Такое мнение высказал бывший британский дипломат Иэн Прауд в социальной сети X.

«Британия и Европа терпят поражение в украинском конфликте, поскольку его экономический и политический ущерб ощущается ими болезненнее, чем Россией», — написал Прауд.

По оценке экс-дипломата, негативные последствия политики европейских властей со временем будут только усиливаться. Он считает, что безоговорочная поддержка Владимира Зеленского оборачивается для Лондона и других европейских столиц всё более серьёзными издержками.

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Ранее Life.ru сообщал, что бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер назвал Евросоюз одним из главных проигравших в украинском конфликте. По его мнению, отказ от энергетического сотрудничества с Россией негативно повлиял на европейскую экономику. Кроме того, сам Иэн Прауд ранее предупреждал, что западным политикам придётся объяснять избирателям последствия своей стратегии на Украине. Он усомнился в возможности добиться поставленных целей военными средствами.

Больше новостей о заявлениях мировых лидеров и внешней политике США — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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