Бывший министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров оказался в центре масштабного расследования о финансовой пирамиде «Финико», ущерб от которой оценивают в миллиарды рублей. Следователи объединили в одно производство более 300 уголовных дел, а число признанных потерпевшими приближается к восьми тысячам. Новые подробности стали известны ТАСС из материалов дела заочно арестованного экс-чиновника.

Основой расследования стало уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, возбуждённое ещё 28 июля 2021 года в отношении неустановленных лиц. Впоследствии к нему присоединили свыше 300 других уголовных дел, связанных с деятельностью интернет-проекта «Финико».

По данным следствия, бывший министр мог быть одним из создателей финансовой пирамиды. Её участникам обещали доходность до 25% годовых, однако в результате деятельности проекта тысячи граждан потеряли вложенные средства. Потерпевшими по делу признаны около восьми тысяч человек, а предполагаемый ущерб достиг пяти миллиардов рублей.

Ранее Life.ru писал, что все четверо фигурантов дела о поставках некачественных мясных консервов для Минобороны отказались признавать вину. По версии следствия, в 2024–2025 годах воинским частям поставили около 170 тонн продукции стоимостью порядка 700 миллионов рублей, качество которой не соответствовало условиям контрактов. Среди обвиняемых — полковник Виктор Таразевич, предприниматель Дмитрий Мизгир и руководители компании «Нармяспром».