Экс-министр туризма Яковлев объяснил скандал на вокзале «накалом страстей»
Обложка © VK/Нижегородский областной суд
Бывший министр туризма Нижегородской области Сергей Яковлев признал вину в инциденте на железнодорожном вокзале и объяснил произошедшее «накалом страстей» и излишней эмоциональностью. Об этом он заявил в суде, где рассматривалось дело о мелком хулиганстве.
«Девять лет безупречной государственной службы… Произошёл такой момент из-за большого накала страстей и излишней эмоциональности», — сказал Яковлев.
Экс-министр туризма Яковлев объяснил скандал на вокзале «накалом страстей». Видео © VK/Нижегородский областной суд
Суд назначил бывшему чиновнику трое суток административного ареста. Судья Канавинского районного суда Наталия Золина сочла штраф недостаточной мерой с учётом обстоятельств произошедшего и личности нарушителя.
До назначения министром в 2022 году Яковлев возглавлял Нижегородский туристско-информационный центр, а затем руководил региональным департаментом развития туризма и народных художественных промыслов.
Инцидент получил огласку после публикации видео с вокзала. На кадрах Яковлев требовал от сотрудников полиции задержать футболистов, которых обвинял в плохой игре, нецензурно выражался и несколько раз ссылался на свой статус и знакомства с руководством региона и силовых структур. После резонанса Яковлев подал в отставку с поста министра туризма и промыслов Нижегородской области.
Больше новостей о кадровых решениях и работе региональных властей — в разделе «Политика России» на Life.ru.