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Регион
Опубликовано 6 октября, 13:45

Экс-министр туризма Яковлев объяснил скандал на вокзале «накалом страстей»

Обложка © VK/Нижегородский областной суд

Обложка © VK/Нижегородский областной суд

Бывший министр туризма Нижегородской области Сергей Яковлев признал вину в инциденте на железнодорожном вокзале и объяснил произошедшее «накалом страстей» и излишней эмоциональностью. Об этом он заявил в суде, где рассматривалось дело о мелком хулиганстве.

«Девять лет безупречной государственной службы… Произошёл такой момент из-за большого накала страстей и излишней эмоциональности», — сказал Яковлев.

Экс-министр туризма Яковлев объяснил скандал на вокзале «накалом страстей». Видео © VK/Нижегородский областной суд

Суд назначил бывшему чиновнику трое суток административного ареста. Судья Канавинского районного суда Наталия Золина сочла штраф недостаточной мерой с учётом обстоятельств произошедшего и личности нарушителя.

До назначения министром в 2022 году Яковлев возглавлял Нижегородский туристско-информационный центр, а затем руководил региональным департаментом развития туризма и народных художественных промыслов.

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Инцидент получил огласку после публикации видео с вокзала. На кадрах Яковлев требовал от сотрудников полиции задержать футболистов, которых обвинял в плохой игре, нецензурно выражался и несколько раз ссылался на свой статус и знакомства с руководством региона и силовых структур. После резонанса Яковлев подал в отставку с поста министра туризма и промыслов Нижегородской области.

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Анастасия Никонорова
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