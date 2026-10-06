Бывший министр туризма Нижегородской области Сергей Яковлев признал вину в инциденте на железнодорожном вокзале и объяснил произошедшее «накалом страстей» и излишней эмоциональностью. Об этом он заявил в суде, где рассматривалось дело о мелком хулиганстве.

«Девять лет безупречной государственной службы… Произошёл такой момент из-за большого накала страстей и излишней эмоциональности», — сказал Яковлев.

Экс-министр туризма Яковлев объяснил скандал на вокзале «накалом страстей». Видео © VK/Нижегородский областной суд

Суд назначил бывшему чиновнику трое суток административного ареста. Судья Канавинского районного суда Наталия Золина сочла штраф недостаточной мерой с учётом обстоятельств произошедшего и личности нарушителя.

До назначения министром в 2022 году Яковлев возглавлял Нижегородский туристско-информационный центр, а затем руководил региональным департаментом развития туризма и народных художественных промыслов.