Бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский признался, что во время поездок в Россию его особенно впечатлило отношение местных жителей к своей стране. Политик рассказал РИА «Новости», что восхищается патриотизмом россиян, который замечает даже в повседневном общении.

«Патриотизм, который проявляется в обычных разговорах и небольших жестах», — ответил Чарногурский на вопрос о том, что больше всего запомнилось ему во время визитов в РФ.

Экс-премьер также обратил внимание на гордость россиян за свою страну. По его словам, именно это чувство стало для него одним из самых ярких впечатлений от поездок. Чарногурский возглавлял словацкое правительство в 1991–1992 годах и неоднократно публично выступал за развитие отношений с Москвой.

Ранее Life.ru сообщал, что Чарногурского внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*. Создатели ресурса обвинили политика в поддержке России и посягательстве на территориальную целостность Украины. Одним из поводов стала его поездка в Мариуполь в 2025 году, о которой экс-премьер впоследствии подробно рассказывал.

При этом нынешнее руководство Словакии также выступает за сохранение диалога с Москвой. В конце октября премьер-министр Роберт Фицо приветствовал изменение позиции европейских стран по вопросу переговоров с Владимиром Путиным. По его мнению, без прямых контактов с российским президентом урегулировать украинский конфликт невозможно.

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