Бывшего владельца «Южуралзолота» Константина Струкова остановили пограничники в аэропорту Тивата при попытке вылететь из Черногории в Сербию. В отношении российского миллиардера начали оформлять запрет на въезд в страну из-за его нахождения в санкционных списках Евросоюза, пишет местная газета Vijesti со ссылкой на несколько независимых источников.

Перед вылетом в Белград Струкова опросили сотрудники пограничной полиции, из-за чего рейс пришлось задержать. После беседы предпринимателю разрешили покинуть Черногорию.

«Решение о запрете будет позднее доставлено ему по домашнему адресу», — рассказал изданию источник.

По информации Vijesti, бизнесмену принадлежит участок на побережье в бухте Добра-Лука, в районе полуострова Луштица. Ещё в 2018 году Струков значился инвестором проекта пятизвёздочного отеля с сопутствующей инфраструктурой. Стоимость приобретённой земли вместе с правами на строительную документацию предположительно составляла 5,4 миллиона евро.

Ранее Life.ru рассказывал о национализации активов «Южуралзолота» по иску Генпрокуратуры. В июле 2025 года Советский районный суд Челябинска постановил обратить в доход государства акции компании, принадлежавшие Струкову и его дочери. Ведомство указывало, что предприниматель незаконно совмещал депутатскую деятельность с управлением бизнесом.

Впоследствии активы выставили на торги, и в июне 2026 года их приобрела компания «БТС — мост холдинг» за 93,16 миллиарда рублей. Уже в июле «Южуралзолото группа компаний» сменила название на «БТС-Золото», а новым руководителем стал Олег Ширяев.