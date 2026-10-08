Экс-замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая вышла из СИЗО

При этом адвокат экс-чиновницы отказался отвечать на вопрос о Марии Скабалланович, которая внесла почти 2,5 миллиона гривен залога. Защитник пояснил, что все комментарии последуют позже, поскольку его подзащитная только вышла на свободу.

Ранее Life.ru сообщал, что за Мудрую внесли всю сумму залога в размере 20 миллионов гривен. С 25 августа она находилась под стражей по решению Высшего антикоррупционного суда Украины. Защита жаловалась на сложности с переводом средств через банки, которые отказывались проводить платежи. Позднее Национальный банк страны направил финансовым организациям разъяснения о недопустимости необоснованного отклонения подобных операций. Как писал Life.ru, Мудрая оказалась в центре антикоррупционной операции «Форест Гамп». Следствие заподозрило участников предполагаемой преступной организации в легализации 150 миллионов гривен для внесения залога по другому уголовному делу. На фоне расследования 19 августа Зеленский уволил свою заместительницу.