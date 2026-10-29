Экс-защитник «Спартака» Пареха попал под суд за «кражу» электричества

Бывший защитник московского «Спартака» Нико Пареха предстал перед испанским судом по обвинению в незаконном потреблении электроэнергии. Прокуратура потребовала оштрафовать 42-летнего аргентинца. О разбирательстве сообщает ABC Sevilla.

Дело связано с наружным подключением к электросети его дома в жилом комплексе Real Club Sevilla Golf. Поводом для разбирательства стала жалоба одного из соседей. Пареха объяснил, что подключение с нарушениями существовало ещё до приобретения им недвижимости. По словам бывшего футболиста, проблему обнаружили после переезда его семьи и сразу устранили.

Заседание прошло 27 октября в городе Алькала-де-Гуадаира в провинции Севилья. Рассмотрение дела завершено, стороны ожидают приговора.

В «Спартак» Пареха перешёл в 2010 году и стал с командой серебряным призёром чемпионата России сезона-2011/12. Летом 2013-го защитника отдали в аренду «Севилье» с обязательным выкупом. С испанским клубом он трижды выиграл Лигу Европы, а со сборной Аргентины завоевал золото Олимпиады-2008.

Ранее сообщалось, что скандал вокруг нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе продолжает набирать обороты в Китае. В соцсетях распространяются видео болельщиков, которые сжигают футболки с именем футболиста и портят рекламные плакаты с его лицом.