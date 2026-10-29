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Регион
Опубликовано 29 октября, 16:41

Китайцы жгут и топчут футболки с лицом Мбаппе после скандала с Мао Цзэдуном

Обложка © ТАСС / Sipa USA

Обложка © ТАСС / Sipa USA

Скандал вокруг нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе продолжает набирать обороты в Китае. В соцсетях распространяются видео болельщиков, которые сжигают футболки с именем футболиста и портят рекламные плакаты с его лицом.

Причиной возмущения стало интервью французского спортсмена, в котором он рассказал о самом смешном меме со своим участием. Мбаппе вспомнил коллаж, где его лицо наложили на изображение человека, которого он назвал китайским диктатором.

Шутка вызвала резкую реакцию в Китае, где подобные высказывания о Мао воспринимаются как оскорбительные. Вскоре крупные местные компании, включая производителей напитков Dongpeng и молочной продукции Mengniu, объявили о прекращении рекламного сотрудничества с футболистом. Сам Мбаппе попытался урегулировать конфликт. Он опубликовал извинения на нескольких языках, признал свои слова необдуманными и подчеркнул, что уважает китайский народ и его историю. Однако это не остановило волну критики.

Китайское государственное телевидение приостановило трансляции матчей испанской Ла Лиги и убрало из эфира рекламу с участием француза. Кроме того, связанные с ним рекламные материалы начали исчезать с китайских интернет-площадок.

Извинений мало: Китай поставил «Реалу» ультиматум из-за шутки Мбаппе
Извинений мало: Китай поставил «Реалу» ультиматум из-за шутки Мбаппе

На ситуацию пришлось реагировать и руководству испанского футбола. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас принёс извинения китайским болельщикам и провёл встречу с послом КНР в Испании, подчеркнув важность отношений с китайским рынком. Позднее с извинениями выступил и мадридский «Реал». Скандал уже обернулся для Мбаппе потерей рекламных контрактов и ограничением его присутствия в китайском медиапространстве.

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Наталья Афонина
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