Китайцы жгут и топчут футболки с лицом Мбаппе после скандала с Мао Цзэдуном

Скандал вокруг нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе продолжает набирать обороты в Китае. В соцсетях распространяются видео болельщиков, которые сжигают футболки с именем футболиста и портят рекламные плакаты с его лицом.

Причиной возмущения стало интервью французского спортсмена, в котором он рассказал о самом смешном меме со своим участием. Мбаппе вспомнил коллаж, где его лицо наложили на изображение человека, которого он назвал китайским диктатором.

Шутка вызвала резкую реакцию в Китае, где подобные высказывания о Мао воспринимаются как оскорбительные. Вскоре крупные местные компании, включая производителей напитков Dongpeng и молочной продукции Mengniu, объявили о прекращении рекламного сотрудничества с футболистом. Сам Мбаппе попытался урегулировать конфликт. Он опубликовал извинения на нескольких языках, признал свои слова необдуманными и подчеркнул, что уважает китайский народ и его историю. Однако это не остановило волну критики.

Китайское государственное телевидение приостановило трансляции матчей испанской Ла Лиги и убрало из эфира рекламу с участием француза. Кроме того, связанные с ним рекламные материалы начали исчезать с китайских интернет-площадок.