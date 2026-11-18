Уголовное дело бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова* поступило во 2-й Западный окружной военный суд. Знатока, признанного в России иноагентом и внесённого в перечень террористов и экстремистов, будут судить заочно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Материалы уже передали судье, однако дату первого заседания пока не назначили. Аскерову* вменяют сразу четыре статьи УК РФ: публичные призывы к терроризму, распространение фейков о российской армии, реабилитацию нацизма и возбуждение ненависти либо вражды.

По версии Следственного комитета, в 2022 году бывший участник интеллектуального шоу опубликовал в соцсети сведения, которые следствие сочло ложными и порочащими память маршала Георгия Жукова. Кроме того, Аскерову* вменяют призывы к нападениям на государственных деятелей, нанесению ударов по территории России и оправдание террористических атак украинских вооружённых формирований.

Позднее, в декабре 2022 года, Минюст включил Аскерова* в реестр иностранных агентов. В январе 2025-го Росфинмониторинг внёс его в перечень террористов и экстремистов. Вместе с ним в список попал общественный деятель Леонид Гозман*, также имеющий статус иноагента.

Ранее Life.ru рассказывал о завершении расследования уголовного дела Аскерова* в октябре 2026 года. Тогда Следственный комитет сообщил об окончании следственных действий и дополнительных эпизодах обвинения. Один из них касается нарушения порядка деятельности иностранного агента.

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