Если собака прыгает на хозяина, добиваясь внимания, стоит отвернуться, скрестить руки и замереть, посоветовал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, так же можно прервать игру, если щенок разошёлся и прихватил руку зубами.

Как только пёс опустит все четыре лапы на пол и успокоится, его стоит похвалить. Так он поймёт, в какой момент хозяин готов снова с ним общаться. Важно учитывать и причину прыжков. Если собака напугана и ищет поддержки, молчание хозяина может усилить тревогу.

Показать новую команду может кто-нибудь из домашних. Например, человек нажимает на кнопку и получает от хозяина лакомство, а собака наблюдает. Когда пёс сам коснётся кнопки, его нужно сразу похвалить и угостить. Тогда он поймёт, какое действие принесло награду, даже если заодно скопировал случайный жест человека.

Если питомец отказывается от таблетки, специалист предложил обыграть её как ценную находку. Хозяин будто случайно роняет лекарство и тут же начинает его искать. Пёс может опередить его и проглотить свою «добычу». Однако такой трюк лучше приберечь для разового случая, иначе собака привыкнет хватать с пола всё подряд.

«Важно понять, что эти уловки нельзя использовать на постоянной основе, но в качестве экстренной меры, чтобы не закрепить нежелательное поведение. Но подобные «вредные» советы действительно часто срабатывают», — подчеркнул кинолог в беседе с «Радио 1».